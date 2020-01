Dell Latitude 9510 : le PC portable pro avec IA, 5G et très longue autonomie

Pour bien commencer l'année, le groupe Dell annonce un nouvelle série de PC portables professionnels Latitude 9000 avec une orientation haut de gamme et des caractéristiques avancées.

Le premier modèle de cette nouvelle famille est le Dell Latitude 9510 en version classique ou convertible avec affichage 15 pouces FHD au ratio 16:9 protégé par du verre Gorilla Glass 6. La version 2 en 1 est tactile et peut supporter un stylet.

Il profite de bordures fines et se veut compact et léger avec un poids de 1,45 Kg. A bord, on trouvera différents processeurs Intel Core de 10ème génération (Intel Comet Lake-U gravé en 14 nm) en version vPro et iGPU Intel Gen11, avec jusqu'à 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage en SSD, le tout profitant d'une solution de refroidissement silencieuse avec ventilateurs à lames de carbone et doubles caloducs.

L'utilisation de la dernière plate-forme en date d'Intel lui permet d'intégrer du WiFi 6 et d'être prêt pour la 5G (sub-6 GHz uniquement), avec des antennes disposées dans les haut-parleurs pour conserver un design fin.

Dell met également en avant des capacités d'intelligence artificielle pour optimiser le lancement des applications les plus utilisées ou bien gérer finement la consommation d'énergie, la machine profitant par ailleurs d'une fonction ExpressCharge Boost assurant 35% de charge en 20 minutes.

L'autonomie est d'ailleurs l'un des points revendiqués avec le Dell Latitude 9510 puisqu'il est question d'atteindre jusqu'à 30 heures avec l'option de batterie 88 WHr à 6 cellules, tandis que la sécurisation est renforcée avec ExpressSign-In pour faciliter l'authentification via Windows Hello et les différents capteurs embarqués.

Le prix du Dell Latitude 9510 n'est pas encore annoncé mais sa disponibilité mondiale est fixée à la fin du mois de mars 2020. Il sera en présentation sur le salon CES 2020 de Las Vegas dans quelques jours.