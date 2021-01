Démo, précommandes : System Shock Remake fait à nouveau parler de lui

Nightdive Studios voit enfin le bout du tunnel : le remake de System Schok est presque bouclé puisque le studio a récemment pris la parole sur Kickstarter.

On évoque ainsi l'arrivée prochaine d'une "démo finale" qui permettra de découvrir le niveau médical, le cyberespace ainsi que le système de démembrement qui seront au coeur du jeu. On devrait également pouvoir juger de la qualité des doublages et des améliorations réalisées depuis la première démo lancée en mai dernier sur Steam et GoG.

Par ailleurs, on apprend également que System Shock 2 Enhanced Edition sera offert à tous ceux qui précommanderont le remake de System Shock ou ceux ayant dépensé plus de 30$ dans le projet sur Kickstarter.

Les précommandes seront lancées à la fin du mois de février sur Steam, Epic Games Store et GOG, et un peu plus tard sur console.