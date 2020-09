Déploiement 4G et expérimentations 5G au 1er septembre

Selon l'Agence nationale des fréquences (ANFR), les demandes d'autorisations et les mises en service de sites 4G ont respectivement progressé de 0,6 % et 0,8 % sur le mois d'août. Au 1er septembre 2020, 53 750 sites 4G sont autorisés et 47 977 sont en service (métropole et outre-mer).

En France métropolitaine, 29 969 sites sont autorisés pour la 4G dans la bande 700 MHz (+1,6 % sur un mois), 44 445 sites en 800 MHz (+0,5 %), 44 893 sites en 1 800 MHz (+0,6 %), 22 582 sites en 2,1 GHz (+1,3 %) et 34 848 sites 4G dans la bande 2,6 GHz (+0,6 %). Certains sites sont mutualisés.



Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (23 223 sites ; +454 sites en août), devant SFR (20 182 sites ; +219), Bouygues Telecom (19 308 sites ; +221) et Free Mobile (17 348 sites ; +288).

En ce qui concerne les stations 5G expérimentales autorisées dans la bande 3,5 GHz, le total est de 483 en métropole et 17 en Outre-Mer (Réunion). La répartition entre les opérateurs en métropole est de 353 supports 5G expérimentaux autorisés pour Orange, 67 pour Bouygues Telecom, 54 pour SFR et 9 pour Free Mobile.

