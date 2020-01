ANFR : déploiement 4G et expérimentations 5G au 1er janvier

Selon l'Agence nationale des fréquences (ANFR), les demandes d'autorisations et les mises en service de sites 4G ont augmenté de 1,6 % et 1,4 % sur le mois de décembre 2019. Au 1er janvier 2020, 50 266 sites 4G sont autorisés et 44 563 sont en service (métropole et outre-mer).

En France métropolitaine, 20 999 sites sont autorisés pour la 4G dans la bande 700 MHz (+7,1 % sur un mois), 41 245 sites en 800 MHz (+1,9 %), 42 055 sites en 1 800 MHz (+1 %), 18 998 sites en 2,1 GHz (+2,1 %) et 33 100 sites 4G dans la bande 2,6 GHz (+0,9 %). Certains sites sont mutualisés.

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (20 938 sites ; +292 sites en décembre), devant SFR (18 342 sites ; +124), Bouygues Telecom (17 896 sites ; +167) et Free Mobile (14 825 sites ; +620) qui a été très actif en décembre et en particulier dans la bande 700 MHz.



Au cours du mois de décembre, 8 nouvelles stations 5G expérimentales ont été autorisées par l'ANFR dans la bande 3,5 GHz.

La répartition entre les opérateurs est de 334 supports 5G expérimentaux autorisés pour Orange, 54 pour Bouygues Telecom, 32 pour SFR et 8 pour Free Mobile.

