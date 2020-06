Déploiement 4G et expérimentations 5G au 1er juin

Selon l'Agence nationale des fréquences (ANFR), les demandes d'autorisations et les mises en service de sites 4G ont respectivement progressé de 0,5 % et 0,7 % sur le mois de mai. Au 1er juin 2020, 52 654 sites 4G sont autorisés et 46 433 sont en service (métropole et outre-mer).

En France métropolitaine, 25 667 sites sont autorisés pour la 4G dans la bande 700 MHz (+1,8 % sur un mois), 43 494 sites en 800 MHz (+0,7 %), 44 038 sites en 1 800 MHz (+0,5 %), 21 517 sites en 2,1 GHz (+3 %) et 34 377 sites 4G dans la bande 2,6 GHz (+0,4 %). Certains sites sont mutualisés.



Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (22 184 sites ; +154 sites en mai), devant SFR (19 314 sites ; +153), Bouygues Telecom (18 449 sites ; +155) et Free Mobile (16 086 sites ; +230).

En mai, 2 nouvelles stations 5G expérimentales ont été autorisées par l'ANFR dans la bande 3,5 GHz.

[#ObservatoireANFR] ? ?



En mai, 2 nouvelles stations #5G ont été autorisées par l’@anfr dans le cadre des expérimentations organisées par l’ @Arcep : 490 #stations #5G en France sont en test dans la bande 3,5 GHz au 1er juin.

▶️ https://t.co/1bgv17j2HJ pic.twitter.com/SZeUTnboqb — ANFR (@anfr) June 4, 2020

La répartition entre les opérateurs est de 345 supports 5G expérimentaux autorisés pour Orange, 65 pour Bouygues Telecom, 54 pour SFR et 9 pour Free Mobile.

Le mois d'avril avait été marqué par les mesures de confinement dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Elles ont été levées dans le courant du mois de mai, mais si la dynamique de déploiement de la 4G en France n'avait pas été perturbée en avril, elle l'a été un peu en mai.

Et n'oubliez pas de consulter nos bons plans forfaits mobiles et internet sur notre page dédiée.