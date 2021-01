Déploiement 5G et 4G au 7 janvier

L'Agence nationale des fréquences publie son observatoire sur le déploiement des réseaux mobiles avec la 5G et la 4G au 7 janvier 2021.

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en ligne son observatoire mensuel des déploiements des réseaux mobiles. Il comprend les sites 5G autorisés sur le territoire (pas encore les mises en service).

Au 7 janvier et tous opérateurs confondus, 18 039 sites 5G ont été autorisés par l'ANFR qui souligne que toutes les autorisations concernent des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G.

En France, trois bandes de fréquences permettent actuellement de fournir un service 5G : 12 894 sites sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile), 5 526 sites dans la bande 2,1 GHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR), 3 589 sites dans la nouvelle bande 3,5 GHz (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR). Certains sites sont mutualisés.



Pour rappel, avec les bandes de fréquences basses dans le spectre, la portée et la pénétration dans les bâtiments sont meilleures. Le débit est par contre moins important par rapport aux bandes de fréquences hautes. La bande cœur de la 5G en 3,5 GHz est celle du bon compromis entre couverture et débit.

Et pour la 4G

Selon l'ANFR, les demandes d'autorisations et les mises en service de sites 4G ont respectivement progressé de 0,9 % et 1,4 % sur le mois de décembre. Au 7 janvier, 52 248 sites 4G sont autorisés et 47 498 sont en service (métropole).

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (25 029 sites ; +634 en décembre), devant SFR (21 374 sites ; +545), Bouygues Telecom (20 931 sites ; +643) et Free Mobile (18 715 sites ; +387).



L'ANFR renvoie vers le site Cartoradio.fr afin de voir plus précisément les sites autorisés et par quel opérateur.

Vous pouvez consulter nos bons plans forfaits mobiles et internet sur notre page dédiée.