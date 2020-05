Pourquoi déployer l'infogérance dans son entreprise ?

La majorité des entreprises disposent d'un parc informatique conséquent, qu'il s'agisse de simples postes ou de serveurs. Cependant, nombre d’entre elles n’ont pas les compétences ni les ressources nécessaires pour pouvoir gérer ce parc en interne. L’Infogérance informatique permet alors à ces entreprises de déléguer la gestion de leur parc informatique à une équipe de professionnels rendant cette contrainte bien plus accessible pour les structures de petite dimension notamment.

L’infogérance partielle consiste à ne céder qu’une partie des tâches relatives au parc informatique à des prestataires. Elle permet à la direction d’entreprise de décider ce qui doit être sous-traité ou non. Cette solution peut convenir dans certains cas si elle est bien managée, mais demandera quand même de mobiliser des ressources de l’entreprise. Cela permet de réduire les coûts relatifs à ces tâches, tout en gardant un certain contrôle sur ce secteur de l’entreprise. Dans le cas de l’infogérance totale, c’est la totalité des tâches de ce type qui sont sous-traitées. Une solution qui permet de grandement réduire les coûts de certaines entreprises pour qu’elles puissent se concentrer pleinement sur leur activité principale.

De plus, l’infogérance permet de sécuriser ses données efficacement par des professionnels pour éviter au maximum les failles. À l’heure des piratages et cyber attaques, la protection des données est un élément essentiel, mais de trop nombreuses entreprises n’ont pas les compétences pour pouvoir protéger leurs données de manière convenable. L'infogérance est donc une solution simple pour réduire ses coûts et libérer des ressources de manière à les focaliser sur le coeur de l’activité qui reste le plus important, surtout dans les entreprises de petite dimension comme les TPE et PME.