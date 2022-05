Comment trouver et installer un pilote pour faire fonctionner un périphérique non détecté sur son ordinateur ?

D’innombrables logiciels et applications existent, et il est difficile de s’y retrouver, car tous promettent des millions de pilotes présents dans leur base de données pour détecter vos périphériques sans difficulté. La plupart sont payants, et sont proposés par des sociétés étrangères, sans que l’on sache exactement d’où proviennent les pilotes.



Aujourd’hui, nous voulons mettre en lumière une petite société française, dont nous connaissons très bien son créateur Jérôme, qui travaille dans le domaine de la détection de configuration et du téléchargement de pilotes depuis plus de 18 ans ! Il s’agit de www.driverscloud.com. Ce site propose depuis son lancement une aide inestimable pour toutes les personnes rencontrant des difficultés avec leur ordinateur Windows.

Son site vient de subir une refonte totale, aussi bien au niveau graphique qu’au niveau du code interne, il est plus intuitif, plus rapide, plus mobile, et propose quelques petites nouveautés, comme la boite à outils en ligne.

Comment fonctionne DriversCloud ?

Le processus est très simple, il suffit de se rendre sur la page de détection et de se laisser guider. Un mini applicatif sera téléchargé, qu’il faudra exécuter sur votre ordinateur Windows, et vous serez redirigé automatiquement sur le site avec un résumé complet de votre configuration. Tous les pilotes déjà présents sur votre système seront listés, tous les périphériques et composants n’ayant pas de pilote seront également listés, et les pilotes manquants seront proposés au téléchargement.

Plusieurs fonctionnalités utiles sont disponibles. En effet, vous pourrez sauvegarder le pilote déjà présent sur votre système avant d’effectuer une mise à jour vers une nouvelle version, fort pratique si on veut revenir en arrière. Il est possible de télécharger les pilotes un par un, ou bien tous en une seule passe. Vous avez même l’option de faire une détection en mode dit « hors-ligne » qui vous permettra de télécharger l’ensemble des drivers sur une clé USB par exemple, et d’installer ces pilotes sur des machines en masse, idéal pour les intégrateurs !

Une petite nouveauté intéressante a fait son apparition, il est désormais possible de recevoir une notification par mail ou directement via le site dès qu’une nouvelle version de pilote est disponible pour votre configuration.

Quels sont les avantages de DriversCloud.com ?

DriversCloud offre plusieurs avantages par rapport à ses concurrents. Les pilotes proposés en téléchargement sont tous issus uniquement et strictement du constructeur lui-même, de ce fait aucune mauvaise surprise sur la fiabilité de ces derniers n’est à craindre. La détection des composants de l’ordinateur est faite dans le respect le plus rigoureux qui soit, aucune donnée personnelle ou identifiable n’est transmise au serveur, et les informations détectées sur votre configuration sont de toute façon chiffrées, donc on peut parler ici de risque zéro ! Et autre avantage non négligeable, son créateur a la parfaite maîtrise de son applicatif (agent de détection) ; son code est à 100% fait maison, il ne dépend d’aucun autre service tiers, ce qui vient rajouter une couche supplémentaire à la sécurité, un critère souvent délaissé par d’autres dans une optique de pur profit… Et enfin, last but not least (comme le disent si bien ces Anglais), il est totalement gratuit, et non, vous n’êtes pas le produit !

Vous l’avez compris, les possibilités et fonctionnalités sont nombreuses pour être toutes listées ici, et ce n’est pas l’objectif premier de cet article. Nous souhaitons juste donner un petit coup de pouce à nos petites sociétés françaises qui essayent tant bien que mal à se faire une place au milieu de cette jungle qu’est devenu internet. Même si vous n’êtes pas intéressé par ce site, parlez-en autour de vous, ça ne fera pas de mal, soutenons ensemble le made in France !

Bon courage à toi Jérôme, nous te souhaitons de continuer d’innover et de faire vivre DriversCloud pour 18 ans de plus !

Accéder à DriversCloud.com