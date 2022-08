Deus Ex : le retour prochain de la franchise ?

Le rachat d'Eidos Montréal au mois de mai dernier pourrait permettre aux franchises du groupe de revenir sur le devant de la scène : des rumeurs évoquent ainsi déjà un nouvel épisode de Deus Ex.

En mai dernier, Square Enix revendait certains de ses studios à Embracer Group pour 300 millions de dollars... Parmi les entités cédées, Eidos Montréal qui dispose des franchises Tomb Raider et Deus Ex (entre autres).

Selon des rumeurs récentes, il se pourrait ainsi que le studio planche désormais sur un nouvel épisode de Deus Ex. La franchise a toujours connu un grand succès et s'imposait bien avant Cyberpunk 2077 comme la référence de ce type d'univers dystopique futuriste et quelque peu chaotique.

Malheureusement, plus aucun projet autour de la franchise n'est sorti depuis 2016, laissant ainsi Cyberpunk 2077 en situation de quasi-monopole... Mais les équipes d'Eidos voient justement l'opportunité de proposer dans le prochain Deus Ex ce que Cyberpunk 2077 n'a pas été en mesure de fournir aux fans.

Reste à savoir quand le titre sortira et ce qu'il proposera...