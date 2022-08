Deuxième vie : plus de 11 milliards d'euros d'appareils techs dorment dans les placards des français

Nous vivons assurément dans une société de consommation qui n'a pris que trop peu l'habitude de faire appel aux produits reconditionnés et qui a oublié les gestes élémentaires de recyclage.

ecoATM, une société spécialisée dans le rachat de smartphones pour leur donner une nouvelle vie a ainsi commandité une enquête auprès de OnePoll qui révèle que chaque Français posséderait en moyenne 392,50€ d'appareils technologiques en sommeil, qu'ils n'utilisent plus et qu'ils stockent sans intention particulière de les revendre.

Cela constituerait environ 11,4 milliards d'euros d'articles technologiques inutilisés laissés dans des tiroirs ou placards...

Ce sont principalement les smartphones qui sont ainsi les plus souvent conservés, car ce sont également aussi souvent les plus rapidement remplacés : le marché évolue vite, tout comme les tendances et il est facile pour les utilisateurs de se laisser séduire par le dernier modèle à la mode, alors même qu'il n'en a pas un réel besoin.

Selon l'étude, un adulte français aura eu en moyenne 5,2 téléphones mobiles dans sa vie et chaque adulte en posséderait encore 2,3. Si dans l'ensemble, l'enquête indique que les Français se disent soucieux de l'environnement et formés au recyclage, 75% se disent également concernés par la problématique des déchets électroniques, mais seulement 10% ont déjà recyclé leur téléphone mobile.

Outre le recyclage spécifique aux appareils électroniques, il existe nombre de sociétés qui rachètent un grand nombre d'appareils de ce type afin de les réviser et de les remettre en circulation, que ce soit en France ou pour des marchés étrangers.

Heureusement, les mentalités évoluent et les Français pensent de plus en plus souvent à revendre ou recycler leurs appareils, ne serait-ce que pour financer en partie l'achat d'un modèle plus récent.