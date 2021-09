Développeur informatique : un métier d'avenir avec de gros besoins en France

Le développeur, appelé aussi programmeur, est le pro des langages informatiques, tels que PHP, JavaScript, C++, Python ou encore Ruby. Il écrit des lignes de code, il rédige et suit un cahier des charges précisant les spécificités techniques à suivre pour créer un site web ou encore une application. Il connaît tous les rouages pour mettre en place des programmes informatiques sur mesure, du projet complet ou module applicatif dédié. Il est un rouage devenu essentiel dans les entreprises, encore plus aujourd'hui avec l'essor du e-commerce qui semble ne pas connaître de limites.

Le métier de développeur est plutôt bien payé même en début de carrière, le salaire dépendra surtout du diplôme (ingénieur ou pas), des connaissances dans le milieu (un autodidacte trouvera sans souci du travail s'il est compétent) et du langage informatique pratiqué.

La France forme depuis longtemps des développeurs de qualité, mais beaucoup s'expatrient à l'étranger notamment pour des questions financières avec un salaire qui, par endroit, peut être largement plus du double de celui proposé en France. Pour une personne d'une trentaine d'années en France, le salaire moyen tourne autour 40 000 € par an, mais aux États-Unis, on frôle plus généralement les 100 000 €. Du coup, en France, ce phénomène plus le fait que les besoins des entreprises ne cessent d'augmenter, le secteur souffre d'une (très) forte tension avec une pénurie de développeurs qui peut donc être une réelle opportunité de faire un nouveau choix de carrière.

Aujourd'hui, même si vous êtes parti sur une autre voie, il est tout à fait possible de se reconvertir en développeur. Vous avez même la possibilité d'apprendre depuis chez vous. D'ailleurs, il existe énormément d'aides dans la prise en charge de votre formation comme le site du gouvernement mon compte formation, ou encore le Fongecif, l'aide de Pôle Emploi, etc. La plupart de ces structures vous aident aussi à trouver les financements pour vos projets et elles seront toujours à l'écoute de vos questions et de vos attentes.

Il existe également des sites dédiés, comme O'clock, qui peuvent vous proposer à travers une salle de classe virtuelle une formation développeur, généralement en 6 mois. Les étudiants sont en contact pendant les cours et la période des challenges, pour une saine émulation, le tout chapeauté par des formateurs de qualité qui les forment, suivent leur progression et les conseillent sur leurs futures carrières. Changer de métier depuis chez soi, très tendance ces derniers temps avec le télétravail devenu omniprésent !