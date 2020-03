Les développeurs encensent les performances graphiques de la PlayStation 5

LKA, le studio derrière le jeu Martha Is Dead, dispose de plusieurs kits de développement de PlayStation 5. Et dans un magazine de presse spécialisée dans le jeu vidéo publié au Royaume-Uni, les développeurs soulignent les capacités graphiques exceptionnelles de la machine.

C'est Luca Dalco, directeur des équipes de LKA qui a ainsi partagé son enthousiasme autour du kit de développement de la PlayStation 5 de Sony. Dans une interview il indique ainsi :

"Les spécifications de la PlayStation 5 sont tout simplement excitantes, qui plus est pour nous, c'est la puissance graphique supplémentaire et la gestion de l'architecture Ray Tracing qui nous émerveille. Notre studio a fait beaucoup de chemin en 4 ans et Martha is Dead s'efforcera d'atteindre le photo-réalisme. Nous sommes ravis de constater les efforts réalisés sur le matériel de nouvelle génération pour nous aider à délivrer des titres plus proches de notre vision originale aux joueurs.

Nous avons beaucoup travaillé à proposer des textures dans les plus hautes résolutions possibles sur PS4, mais la PS5 nous permet d'utiliser une densité de Texel allant jusqu'à 4096px / m ce qui ouvre la voie à des environnements plus détaillés et dans des définitions très élevées, c'est l'une des avancées les plus importantes en matière de capacité visuelle que nous attendions."