Devialet Gemini : les premiers écouteurs TWS avec réduction de bruit de la marque

La marque française de l'audio de luxe lance ses premiers écouteurs TWS. Les Devialet Gemini promettent expérience audio de qualité et réduction de bruit active et adaptative.

Le marché des écouteurs TWS est en forte progression sous la poussée générée par les AirPods et AirPods Pro, leaders des vente, mais aussi grâce à une foule de produits à tous les prix, occasionnant même parfois des coups marketing.

Cette solide croissance permet de laisser entrer de nouveaux acteurs jusqu'en haut de gamme et c'est cette fois la marque française audio de luxe Devialet qui se lance sur ce segment avec ses premiers écouteurs TWS Devialet Gemini.

Compacts et dotés d'embouts silicone, les écouteurs embarquent des fonctionnalités avancées comme l'équilibrage de pression mais aussi un réduction de bruit active (ANC) s'adaptant automatiquement en fonction du bruit de l'environnement.

Plusieurs niveaux de réduction seront possibles en fonction du besoin de l'utilisateur de s'isoler plus ou moins de son environnement. Les écouteurs Devialet Gemini disposent également de plusieurs micros et peuvent gérer des appels ou activer un assistant numérique d'un simple appui sur l'une des oreillettes.

Ils promettent jusqu'à 6 heures de fonctionnement avec ANC ou 8 heures sans, tandis que l'étui de rangement assurera jusqu'à 3,5 charges supplémentaires. A noter que l'étui peut être chargé en filaire USB-C ou bien en charge sans fil Qi.

Les écouteurs TWS Devialet Gemini se positionneront en haut de gamme avec un tarif de 299 €, ce qui reste malgré tout moins cher que d'autres produits concurrents et marque une volonté de s'adresser aussi au plus grand nombre (ou au moins à un plus grand nombre).