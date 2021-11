Devil May Cry V s'affiche sur Steam Deck

En marge de Valve, c'est Capcom qui assure la promotion de la console Steam Deck et dévoile Devil May cry V sur la machine.

La Steam Deck est sans doute la plateforme la plus attendue de cette fin d'année, mais il faudra être patient : les premières commandes ne seront finalement pas honorées avant le début de l'année prochaine.

La console qui s'inspire de la Switch pour son côté nomade embarque une configuration musclée plus proche d'un PC que d'une console, qui devrait lui permettre d'accéder à l'intégralité du catalogue de Steam et ce, dans des conditions de jeu plus que confortables.

Capcom a décidé de communiquer un peu sur la plateforme, en présentant Devil May Cry V sur cette dernière. Une vidéo présente ainsi Tameem Antoniades, lead designer du jeu qui prend en main un des prototypes de la console pour lancer le titre.

Sans trop s'étaler dans les détails,s on peut voir que la console est parfaitement à l'aise avec le jeu, et permettra ainsi aux joueurs de profiter d'une solution nomade permettant de lancer tout leur catalogue de titres PC.