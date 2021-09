Diablo 2 Resurrected : le butin instancié pourrait rapidement s'inviter

Diablo II resurrected est attendu le 23 septembre prochain et les développeurs laissent entendre quelques améliorations intéressantes aux joueurs.

C'est en fin de mois que Diablo II Resurrected sera officiellement lancé, l'occasion de découvrir ou redécouvrir l'épisode que beaucoup de fans considèrent comme le meilleur de la franchise avec des graphismes et effets mis au gout du jour.

Le jeu se voudra plus simple à prendre en main, et pourrait profiter de quelques améliorations et ajouts suite à sa sortie. L'une d'entre-elles fait actuellement beaucoup parler dans la communauté de joueurs : le butin instancié.

La gestion du butin est au coeur d'une réflexion au sein des équipes de développement du remaster : Diablo 2 propose de jouer en coopération, mais l'attribution du butin était assez basique et fonctionnait sur le concept du premier arrivé, premier servi... En d'autres termes, les classes de personnage à distance avaient peu de chance de mettre la main sur le butin rare lorsqu'ils jouaient avec d'autres personnages spécialisés dans le corps à corps.

Ce système largement décrié a été modifié au fil des années et des jeux, notamment avec l'avènement des jeux en ligne et des MMO pour basculer vers le butin instancié : chaque joueur dispose ainsi de son propre loot dédié.

À sa sortie, Diablo II Resurrected ne proposera pas de butin instancié, mais les développeurs ont récemment indiqué que cela pourrait changer assez rapidement...