Diablo 2 Resurrected : des joueurs effacent leurs personnages par mégarde

En marge des problèmes de serveurs qui ont handicapé la sortie de Diablo 2 Resurrected, le titre a connu certains bugs.

Certains joueurs ont ainsi enchainé les ennuis avec des personnages bloqués sur la carte, d'autres supprimés par un bug ou même des progressions perdues et des inventaires vidés suite à une maintenance surprise des serveurs...

Pour certains, c'est même l'interface et les menus qui posent problème puisque nombreux sont les joueurs qui rapportent avoir supprimé leur personnage par erreur. Les fils de discussion se remplissent sur Reddit autour du problème : il est visiblement trop simple de supprimer un personnage, peu importe son niveau, depuis le menu du jeu.

L'interface du jeu est ainsi pointée du doigt pour se montrer assez trompeuse et peu claire : en sélectionnant un personnage dans la liste, il est possible de cliquer sur une croix en bas de la colonne qui pourrait laisser penser qu'il s'agit d'un raccourci vers la touche X d'une manette Xbox ou qui permet de revenir au menu principal. Il n'en est rien puisque ce X engage la suppression du personnage, et quiconque ne lit pas le message de confirmation qui apparait dans une boite de dialogue peut valider rapidement le choix et perdre ainsi son perso.