Diablo 2 Resurrected : lancement à 17h et nouvelle bande-annonce

C'est aujourd'hui que sort officiellement Diablo II Resurrected, et pour les joueurs ayant déjà acheté le titre, Blizzard annonce l'heure à laquelle il sera possible de jouer.

Blizzard a finalement annoncé que Diablo II Resurrected, dont la sortie était prévue pour aujourd'hui, sera accessible à partir de 17 h heure de Paris.

L'éditeur en profite pour diffuser une nouvelle vidéo de promotion de son titre qui modernise un des jeux les plus mythiques de son époque.

Une vidéo qui met en avant l'acteur Simu Liu que l'on retrouve à l'affiche de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux de Marvel Studios. Ce dernier entre dans une cathédrale pour se confesser et évoque un besoin irrépressible de massacrer des démons pour mettre fin au règne de Diablo.

Reste à savoir dans quel état se retrouveront les serveurs à partir de 17h : il faut s'attendre à quelques couacs.

Le titre sera accessible sur tous les supports en même temps : PC, Xbox One et Xbox Series, PS4 et PS5 ainsi que Nintendo Switch.