Diablo 2 resurrected : la version Switch inquiète

Le remaster de Diablo 2 arrive demain sur PC et consoles, y compris sur Switch. Mais les joueurs doutent désormais de la capacité de la console à proposer un jeu suffisamment fluide.

Si des phases de test ont été menées sur Diablo 2 Resurrected dans sa version PC et consoles de jeux, la Switch de Nintendo n'a pas été concernée par ces mises à l'épreuve.

Moins puissante que les autres configurations, la console de Nintendo inquiète toujours par sa capacité à gérer certains titres, et l'absence de tests pourrait laisser entendre que le titre n'est pas des plus optimisés sur la plateforme.

C'est d'ailleurs ce qui était arrivé à Sonic Colours Ultimate qui, sorti sur tous les supports, a rencontré quelques problèmes sur Switch.

La situation est d'autant plus délicate que les versions PS4 et PS4 Pro de Diablo II Resurrected ont montré quelques problèmes, notamment de fluidité et d'affichage avec des rendus qui manquaient de netteté. Les temps de chargement se montraient interminables également.

Venturebeat a ainsi questionné les développeurs concernant la version Switch du jeu, et ces derniers se veulent évidemment rassurants : "la version switch tourne comme du beurre". La version Switch aurait subi un traitement spécifique pour rendre le titre jouable en mobilité, l'interface a ainsi été révisée pour rester visible y compris sur l'écran 7 pouces de la console.

Rappelons que Diablo 3 est arrivé sur le tard sur Switch, mais que le titre tourne parfaitement sur la console de Nintendo. Dans tous les cas, l'attente n'est plus très longue pour vérifier les promesses des développeurs.