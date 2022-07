Diablo 4 : un accès à la béta si vous vous faites tatouer

Blizzard s'offre un large coup de communication et annonce le Diablo Hells Ink, une opération menée avec plusieurs tatoueurs dans certaines grandes villes à travers le monde.

Blizzard lance une campagne de communication étonnante et annonce ainsi le Diablo Hells Ink. Une opération qui a déjà débuté le 16 juillet dernier et qui mêle jeu vidéo et tatouage.

Le concept est simple : il suffira de pousser la porte d'un des salons de tatouage partenaire et de choisir parmi les modèles proposés. Les plus téméraires pourront ainsi repartir avec un tatouage sur le thème de diablo, ainsi qu'un code leur permettant d'accéder à la béta de Diablo 4 , mais également le titre complet une fois ce dernier disponible.

L'opération a débuté à Los Angeles le 16 juillet au salon Vatican Studios. Voici le programme de l'événement, malheureusement, aucune date en France n'est proposée.

Pour ce qui est des tatouages, il est proposé un ensemble de modèles flash disponibles sans rendez-vous, mais sur la base du premier arrivé, premier servi (un seul tatouage de chaque modèle sera proposé). Il est également possible de prendre rendez-vous pour un modèle personnalisé plus imposant, qui ne sera pas proposé gratuitement, mais qui permettra malgré tout d'obtenir un accès à la béta ainsi qu'un jeu complet.