Diablo 4 accueille un nouveau réalisateur

Finalement, deux mois après le départ de Luis Barriga, Diablo 4 s'est trouvé un nouveau réalisateur en la personne de Joe Shely, un habitué de la franchise.

Joe Shely est en poste chez Blizzard depuis 2005, il occupait le poste de lead designer sur Diablo III, sa nomination au titre de réalisateur de Diablo 4 est donc une suite logique.

Ce dernier a annoncé sa prise de fonction dans un billet de blog publié sur le site de Blizzard :

Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rapport trimestriel concernant Diablo IV.

Je suis Joe Shely de l’équipe Diablo IV. J’ai travaillé comme responsable de la conception de ce jeu de rôle et d’action en monde ouvert et sombre depuis le début. C’est pourquoi je suis honoré de poursuivre la vision de Diablo IV en tant que nouveau directeur du jeu et aussi de représenter l’équipe qui s’investit pleinement dans la création de ce jeu.

Comme beaucoup d’entre vous, notre équipe a dû faire face aux récents évènements. Bien des choses se sont passées depuis notre dernier article, et nous nous devons de perpétuer les valeurs auxquelles nous aspirons tout en poursuivant le développement de Diablo IV.

Au cours des dernières années, nous avons réuni une équipe solide, mue par une passion incroyable pour Diablo IV, dont vous, les fans de Diablo, êtes un élément essentiel. Grâce à vos précieux commentaires, nous avons progressivement pu affiner et approfondir l’expérience de jeu. Bien que nous ayons encore du chemin à faire et qu’il y ait eu beaucoup de changement, notre engagement envers le jeu est inébranlable.

Sur Sanctuaire, on s’attend toujours à découvrir des objets scintillants au cœur de sombres donjons, des contes de valeureux héros bravant l’assaut des Enfers et des contrées où épreuves, trésors et monstres redoutables attendent à chaque tournant. C’est un monde caractérisé par sa familiarité et ses possibilités illimitées. Lui rendre justice est donc une lourde responsabilité. Aujourd’hui, nous plongeons au cœur de la conception sonore de Diablo IV. Le son est un élément parfois sous-estimé, alors qu’il joue un rôle fondamental dans la conception du jeu. Il sert à communiquer tout type d’informations : dégâts subis, confirmation que le jeu a bien pris en compte la pression d’un bouton ou encore intensité d’une séquence de combat… Essayez de désactiver le son lorsque vous jouez à Diablo, et vous constaterez que vos yeux doivent travailler beaucoup plus pour suivre l’action.

Le son sert également à habiller le monde dans lequel vous évoluez. Il rythme les évènements de la campagne et souligne l’ambiance des différentes régions dans le but de vous transporter dans l’univers du jeu. Pendant que vous lisez l’article, je vous encourage à écouter les musiques d’ambiance du jeu et à prêter attention à leur effet sur votre rythme cardiaque et vos émotions. Pendant votre écoute, essayez également de fermer les yeux pour vous faire une meilleure idée de ce qui est communiqué.

Créer l’univers sonore de Diablo repose sur l’art et la science… et parfois sur une boule de feu. Le superviseur du son, Kris Giampa, et son équipe ont des détails fascinants à partager sur le processus créatif lors de cette virée dans les coulisses.

Nous espérons que ce rapport vous plaira et sommes impatients de lire vos réactions. Comme promis, notre prochain article couvrira les systèmes de fin de partie et les effets visuels. Cela fait un certain temps que nous n’avons pas parlé de systèmes, et nous nous réjouissons à l’idée de partager de nouvelles informations avec vous. N’hésitez pas à nous dire quels autres thèmes vous souhaiteriez découvrir à l’avenir !

C’est un honneur de vous avoir pour compagnons de route. Merci de jouer à nos jeux.

Joe Shely,

Directeur du jeu, Diablo IV