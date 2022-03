Diablo 4 présente ses environnements plus sombres

Diablo 3 a été lourdement critiquée à sa sortie pour ses environnements jugés parfois trop clairs et une ambiance pas assez sombre. Avec Diablo 4, Blizzard souhaite plonger un peu plus dans les ténèbres.

Blizzard nous livre quelques informations et visuels de son prochain Diablo 4 avec une vidéo orientée vers les environnements qui seront proposés aux joueurs.

Les développeurs du jeu ont ainsi pris la parole pour indiquer que Diablo 4 permettra de parcourir 5 régions bien distinctes. La conception des environnements a été plus sombre et terre à terre que pour les opus précédents. Deux concepts ont ainsi servi de pilier au développement des environnements : Retour aux ténèbres et Les Anciens Maitres.

Le premier est un thème central qui vise à maintenir une ambiance sombre et parfois malaisante à chaque instant du jeu. Le concept "Les anciens maitres" pour sa part consiste à s'inspirer des techniques de peintres classiques comme Rembrandt par exemple.

À ce jour, trois régions sont déjà connues : Côte de Scosglen qui propose des plages jonchées d'algues et de carcasses en décomposition ainsi que de falaises escarpées. On a ainsi pu voir quelques images du Monastère d'Orbei dans les steppes ainsi que de Kyovadash, un village médiéval.

Les développeurs évoquent plus de 150 donjons qui devraient profiter d'une génération aléatoire.

Diablo 4 n'a toujours pas de date de sortie connue pour l'instant.