Diablo et Call of Duty intègrent le Xbox Game Pass

Suite logique du rachat amorcé d'Activision Blizzard par Microsoft, les franchises du premier s'invitent dans le Xbox Game Pass, avec notamment Call of Duty et Diablo.

Si Call of Duty est l'une des franchises les plus populaires d'Activition, Diablo est également une des sagas les plus populaires de Blizzard. Aussi, Microsoft, qui rachète les deux entités, ne se prive pas et annonce intégrer les deux franchises au sein de son service Xbox Game Pass.

L'information annonce la couleur : Microsoft est plus que confiante quant à la validation par les différents régulateurs internationaux du rachat d'Activision Blizzard qui doit être bouclé au plus tard en juin 2023.

Microsoft en profite également pour étendre le débat afin qu'il ne se cristallise pas sur l'opposition des marques sur le marché des consoles. Microsoft a ainsi pour argument de vise d'autres marchés comme celui du PC ou même du mobile via sa formule Cloud. L'idée de la marque est ainsi de montrer l'ouverture dont elle fait preuve avec la volonté de proposer des jeux de qualité au maximum d'utilisateurs, sans pour autant les cloisonner dans un hardware spécifique.

Phil Spencer a ainsi précisé souhaiter offrir aux abonnés du Xbox Game Pass les jeux les plus appréciés d'Activision Blizzard comme Call of Duty, Diablo ou Overwatch.