Diablo II Resurrected : plantages, serveurs HS, bugs, les joueurs veulent un remboursement

La situation n'évolue que peu du coté de Diablo II Resurrected et les problèmes de serveurs et bugs s'enchainent.

Cela fait deux semaines que Diablo II Resurrected est sorti sur le marché, et deux semaines que les problèmes de serveurs s'enchainent du côté de Blizzard.

Blizzard multiplie également les patchs pour corriger et équilibrer son titre, malheureusement chaque patch apporte autant voire plus de problèmes qu'il n'en corrige.

Les joueurs signalent ainsi des dizaines de problèmes par jour, une majorité concerne des déconnexions intempestives, les personnages bloqués ou l'impossibilité de jouer en ligne ou de rejoindre une partie d'un ami.

Par ailleurs, tous les équilibrages opérés par Blizzard ne sont pas intégrés aux patch notes et soulèvent la gronde des joueurs. C'est le cas du blocage de 60 secondes imposé aux joueurs après avoir quitté ou créé une partie les empêchant d'en rejoindre une autre... Une situation délicate au regard des bugs qui bloquent les joueurs ou les expulsent des parties...

L'annulation des changements opérés sur Maitrise de la glace est également critiquée : le talent permettait de rendre les monstres sensibles aux dégats du froid, comme l'indique le descriptif de la compétence. Désormais, il ne permet plus de lever l'immunité face au froid.

Les joueurs n'hésitent ainsi plus à manifester leur ras-le-bol et beaucoup appellent à un remboursement du titre, en précisant qu'il ne serait pas question d'acheter Diablo 4 à sa sortie.

Dans une situation interne délicate liée aux plaintes pour harcèlement sexuel, Blizzard a vraisemblablement sorti son titre trop tôt pour dévier les regards, et pour faire attendre un Diablo 4 qui se devra d'être impeccable à sa sortie, même si l'on n'y croit plus trop...