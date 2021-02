Diablo II : la version originale se compare au remake

Alors que Blizzard n'a pas encore de date de sortie pour Diablo 4, la franchise s'offrira prochainement un remake du second volet.

À l'occasion de la Blizzcon 2021, Blizzard a plus largement présenté Diablo II Resurrected, le remake du second volet de sa saga fétiche initialement sorti en 2000.

On a ainsi pu voir de nombreuses séquences de gameplay du titre, qui, avouons le a plutôt comme un air de Diablo III, tant les changements sont nombreux.

La chaine CandyLand a récupéré les visuels et reproduit les séquences sur le Diablo II original pour les comparer et avons que le travail de Blizzard sur ce remake est particulièrement bluffant.

Visiblement, Blizzard a bien compris le message au lendemain de la sortie de Warcraft III Reforged : le titre avait été lourdement critiqué pour ses changements minimes par rapport à la version originale.

Dans Diablo II Resurected, on assistera bel et bien à un saut en avant graphique, tout en conservant la saveur du jeu original. Si les interfaces ont été lourdement modifiées et rehaussées de détails, le coeur même du jeu reste intact, tout comme ses mécaniques, chères aux fans de la série.