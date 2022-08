Diablo Immortal : 100 000 dollars pour optimiser son personnage et se voir privé de la moitié du jeu

C'est une histoire à la fois insolite et triste qui démontre la ridicule logique actuelle des jeux Free-to-play en mode Pay-to-Win.

Le joueur JTisallbusiness a récemment dépensé plus de 100 000 dollars dans le titre Diablo Immortal afin de faire évoluer son personnage au maximum des capacités possibles sur le jeu. Le joueur a ainsi atteint le niveau maximal de résonance.

Certains connaissent peut-être le joueur puisqu'il a investi dans le titre pour alimenter sa propre chaine YouTube et montrer aux curieux quel montant il faut sortir sur le titre pour arriver à ce stade et ce que cela peut donner en termes de puissance...

Malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu puisque ce dernier se voit désormais privé d'une bonne partie du titre...

Il dispose ainsi d'un MMR si élevé qu'il lui est impossible de trouver un champ de bataille, même après 48 heures de file d'attente... Impossible pour lui donc de trouver une partie en PvP du fait de son ratio de 450 victoires pour 3 défaites.

Il ne peut désormais plus accéder non plus au Rite de l'exil en tant qu'immortel et l'ensemble du groupe d'immortels de son serveur est également privé de rite puisqu'il ne peut pas le faire en tant que leader... Il n'est pas possible de transférer le leadership à un autre joueur, et cela sanctionne donc l'intégralité des joueurs de son serveur.

Dans une vidéo, le youtubeur partage son désespoir et appelle les développeurs à se pencher sur une solution... Il évoque même le fait de demander un remboursement, pas certain que Blizzard accède à ce type de requête toutefois.