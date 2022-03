Diablo Immortal : les préinscriptions sont ouvertes sur iOS

Présenté lors de la Blizzcon 2018 avec un accueil pour le moins hostile de la part des joueurs, Diablo Immortal n'est toujours pas disponible sur mobile.

Le titre lourdement critiqué pour son orientation mobile et le fait d'avoir repompé un autre jeu déjà développé par Blizzard pour la Chine fait toutefois progressivement surface depuis quelques mois.

Alors que les préinscriptions sur Android étaient déjà disponibles depuis plus d'un an, elles sont également désormais lancées sur iOS. Pour Blizzard, il s'agit de prendre la température et de mesurer l'engouement autour de son jeu. D'ailleurs, Blizzard ne s'en cache pas et annonce que si 30 millions de joueurs ou plus s'inscrivent, l'éditeur promet de "débloquer l'ensemble cosmétique des Horadrims".

Difficile de savoir si le cap des 30 millions d'inscriptions sera atteint, le chiffre semble quelque peu optimiste au regard de la population d'autres titres phares du secteur : on se situe au niveau de quelques colosses comme Forza Horizon 5 qui a atteint 25 millions de joueurs deux mois après sa sortie, avec des stats dopées par l'accès day one dans le Xbox Game Pass...

Par ailleurs, Blizzard en profite également pour balayer la rumeur selon laquelle Diablo Immortal Android sortirait le 30 juin prochain : aucune date précise n'est à l'ordre du jour.