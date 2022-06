Diablo Immortal rapporte des millions de dollars à Blizzard

iablo Immortal n'a pas fini de faire parler : le titre mobile de Blizzard est particulièrement critiqué par les joueurs pour son côté pay to win, et pourtant ces derniers semblent visiblement prêts à débourser des sommes folles dans le titre.

Alors que certains font les comptes et annoncent qu'il faudra dépenser plus de 110 000 dollars pour obtenir le meilleur équipement possible, le titre continue de rassembler les joueurs.

Le titre rassemble désormais plus de 10 millions de joueurs actifs, et le bashing et le review bombing n'ont pas empêché le titre de récolter plus de 24 millions de dollars depuis le 2 juin dernier.

Plus de 10 millions de dollars par semaine, le chiffre donne l'eau à la bouche et ne devrait pas encourager Blizzard à changer sa stratégie de si tôt... 43% des revenus sont générés sur le marché nord-américain, suivi de 26% en Corée du Sud.

Ce sont les utilisateurs d'iOS qui ont déboursé le plus sur le jeu : 13 millions contre 11 millions sous Android.

Reste à savoir désormais si le succès continuera ou si la hype autour du jeu faiblit proportionnellement à la gronde des joueurs qui découvrent progressivement à quel point tout est fait pour les faire payer...