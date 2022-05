Diablo Immortal dévoile sa zone Royaume de la Damnation

Blizzard devient un peu plus bavard concernant son prochain Diablo Immortal. Rappelons qu'il s'agit d'un épisode à part entière de la franchise Diablo prévue pour le mobile, mais qu'une version PC sera également proposée afin de permettre aux joueurs de profiter du crossplay et de poursuivre leur expérience sur mobile et PC.

Dans un long article de blog, Blizzard nous dévoile ainsi le Royaume de la damnation, une zone importante du titre qui sera accessible après la zone de la Toundra Glacée proposée dans la bêta.

Si vous n’avez pas suivi la bêta restreinte de Diablo Immortal, cet aperçu évoque les évènements se déroulant après la fin de l’aventure dans la zone de la Toundra Glacée. S’il vous manque des informations à ce sujet, vous pouvez toujours vous rattraper. Attention, spoilers !

Le scénario de lancement de Diablo® Immortal™ vous plonge dans une course folle à la recherche des fragments cataclysmiques de la Pierre-Monde, l’artéfact utilisé pour créer Sanctuaire. Après avoir exploré des étendues gelées, des marécages, et des cimetières grouillant de morts-vivants, votre quête vous conduit en un lieu encore inconnu des personnes ayant pris part à la bêta restreinte.

Le Royaume de la damnation est l’enfer personnel d’un seigneur démon. Cette zone se situe dans les Enfers et Skarn, le génie diabolique à la recherche des fragments de la Pierre-Monde, y agit en qualité de juge, de juré et de bourreau (à maintes reprises).

Je suis Ryan Quinn, concepteur narratif de Diablo Immortal, et je suis accompagné d’Hunter Schulz, directeur artistique. Nous serons vos guides à travers les Enfers de Skarn, et nous évoquerons avec vous son plan machiavélique.

À la fin de la quête de la Toundra Glacée, vous suivrez Skarn jusque dans son antre et y découvrirez le sort qu’il réserve à l’humanité et à la Pierre-Monde. Cependant, vous ne vous retrouverez pas tout de suite face au seigneur de la damnation et ses forces armées.

--------------------------------------------------------------------------------

La forêt du Malheur

Nous souhaitons limiter les paysages rappelant trop fortement les Enfers, même si vous ne devez pas en arriver à vous poser la question de savoir si vous êtes en enfer ou non… Mais les différentes zones sur les cartes de Diablo Immortal sont vastes, et nous avons à cœur de vous apporter une variété de visuels, de sorte que votre aventure reste toujours aussi intéressante. Cela permet également de faciliter la mémorisation des lieux et des moments de jeu les plus prenants.

Vous devrez tout d’abord traverser l’étrange canopée de la forêt du Malheur. Des soldats noueux et des graillons pullulent dans l’obscurité, et ces derniers ayant déçu Skarn, leur corps a été fusionné avec des éléments du royaume en guise de punition.

La Vieille excroissance, doublée par James Goode, est le danger le plus impressionnant et vénérable de la forêt.



Extrait audio

Nous avons essayé de refléter les formes et les couleurs de l’environnement lors de la conception des créatures du Royaume de la damnation (de façon à proposer des démons différents de ceux que vous voyez habituellement dans les Enfers).

Nous souhaitions donner l’impression que ces démons ont réellement évolué dans cet environnement, que cela les a transformés et qu’ils y sont chez eux.

--------------------------------------------------------------------------------

Le dernier vestige



Il y a des années, un groupe d’anges sentinelles a découvert le Royaume de la damnation tandis qu’il émergeait peu à peu d’un chaos infernal. Pris au piège et loin des Cieux, ils se sont finalement installés sur le territoire de Skarn. En quittant la forêt du Malheur, vous rejoindrez les survivants lors du siège de leur campement : le dernier vestige.

La cheffe de guerre des anges, Verathiel, est véritablement impitoyable. Ses soldats chassent les démons sur les champs de bataille de l’Éternité depuis des siècles. Cependant, ce séjour forcé dans le Royaume de la damnation s’est avéré être le plus grand défi auquel ils aient été confrontés. Grâce à la dague angélique Yl’nira, vous pourrez tenter de réunir vos alliés dans les Enfers… si toutefois vous parvenez d’abord à les sauver de leur funeste sort.

--------------------------------------------------------------------------------

Skarn, seigneur de la damnation



À la fin de Diablo II: Lord of Destruction™, l’archange Tyraël a compris que la Pierre-Monde avait été corrompue et il l’a brisée avant qu’elle ne condamne Sanctuaire. Le désastre qui en a résulté a dissocié Tyraël et détruit Arreat, ainsi qu’une grande partie du nord. Le seul objectif de Skarn est à présent de recoller les morceaux.

Dessin de Brom

Pourtant, on sait peu de choses à son sujet. Lors de la défaite des Démons primordiaux dans Diablo II, la guerre faisait rage dans les Enfers, sans que personne ne se démarque véritablement, et ce malgré le fait qu’Asmodan et Bélial aient eux-mêmes revendiqué de vastes royaumes. Skarn a alors pu prospérer, mais les démonologues ne sauraient dire avec certitude s’il a lui-même dirigé une armée, ou s’il s’est simplement servi de ce conflit comme d’une occasion de s’emparer de certaines zones des Enfers. La plupart des spécialistes ignorent même jusqu’à son nom.

Une chose est sûre à propos de Skarn, c’est qu’il est particulièrement intéressé par l’humanité. En quelques années seulement, il a réussi à rassembler nombre d’adeptes qui mettent tout en œuvre pour grossir leurs rangs dans les royaumes occidentaux. Le pouvoir de création est presque à leur portée.

--------------------------------------------------------------------------------

L’ambiance sonore du royaume

Notre équipe a veillé à ce que la cruauté et les grandes ambitions de Skarn prennent racine dans tous les obscurs recoins de la zone, et ce, notamment grâce aux effets sonores. N’hésitez pas à écouter « Royaume de la damnation ».

Vous entendrez régulièrement Skarn, qui est doublé par Steve Blum, et Verathiel, doublée par Kimberly Brooks, une fois le Royaume de la damnation entre vos mains.

--------------------------------------------------------------------------------

Portails démoniaques

Cet endroit n’a rien de très engageant, puisqu’il s’agit d’un cimetière jonché d’ossements et hérissé de roches, sous lequel un réseau de fines membranes retient un noyau infernal et ardent.

Le domaine de Skarn regorge d’activités. Au cœur de cette nature sauvage, l’expérience de jeu sera semblable à celle des autres zones de Diablo Immortal : des antres, des primes, des évènements, des quêtes, et une pléthore de butin vous attendent.

Zones in Diablo Immortal are vast spaces packed with enemies, events, hidden lairs and treasure. As a point of reference: in red, the map outline of Diablo III’s Fields of Misery; in blue, the Realm of Damnation.

Des défis uniques vous attendent dans les Enfers. Des Portails démoniaques apparaissent plusieurs fois par jour et de façon aléatoire dans le Royaume de la damnation. Pour renforcer ses armées, Skarn a ouvert ses portes à des démons venus d’une autre partie des Enfers. Ces derniers disposent d’un certain temps pour franchir des portails qui se situent de part et d’autre de la carte. Traquez-les en groupe de trois, passez la porte et éliminez-les avant qu’ils ne viennent renforcer les puissantes légions de la damnation. Ces combats cinétiques vous permettront d’obtenir des récompenses importantes, ainsi que du butin supplémentaire trois fois par jour.

--------------------------------------------------------------------------------

Nouveau donjon — Fosse de l’Angoisse



Les Fosses de l’Angoisse revêtent également une importance capitale dans le plan de Skarn, puisque de nombreux gargantuas abyssaux venus des profondeurs des Enfers y apparaissent constamment. L’une des fosses en question fait office de donjon dans cette zone. Une fois que vous poserez le pied sur ses rives, vous devrez affronter des cultivateurs démoniaques armés, ainsi qu’un gigantesque boss dans le combat le plus sanglant du jeu.

Zaka est l’un des ennemis les plus mémorables que vous rencontrerez dans le Royaume de la damnation. Cela n’est peut-être pas évident à première vue, mais il s’agit là d’un monstre aux proportions monumentales. De plus, une surprise vous attend lors de ce combat, et nous avons hâte de voir vos réactions lorsque vous la découvrirez.

Dans chacun des jeux de la saga Diablo, votre aventure vous fait découvrir de sombres paysages semblant presque réels, ainsi que des lieux venus tout bonnement d’un autre monde. Nous sommes ravis de pouvoir vous montrer une autre facette des Enfers, avec une approche qui s’écarte parfois des décors de cornes et de lave auxquels vous pourriez vous attendre.

Mais n’ayez crainte ! Nous affectionnons toujours autant la lave et les cornes, vous verrez. Toute l’équipe de Diablo Immortal a hâte de vous retrouver dans les Enfers !