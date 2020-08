Diablo immortal : un site officiel disponible, les préinscriptions ouvertes en Chine

Diablo Immortal n'est pas mort et le titre vient de refaire surface de l'autre côté du globe dans le cadre de la ChinaJoy 2020.

En marge de la ChinaJoy2020 qui se déroule à Shanghai, Blizzard vient de lancer le site officiel chinois de Diablo Immortal, son prochain titre exploitant la franchise, mais qui sera décliné sur mobile.

Le jeu avait été présenté il y a deux ans lors de la Blizzcon , et rapidement critiqué : les joueurs s'attendaient à des révélations concernant Diablo 4 et voyaient ainsi arriver une version à peine retravaillée d'un hack n slash déjà sorti 2 ans avant par Blizzard sur le marché mobile chinois...

Le titre a ainsi été énormément critiqué et Blizzard a été contraint de réviser sa copie et de faire oublier le projet... Mais voilà que NetEase vient de présenter Diablo Immortal en Chine dans sa version la plus à jour, avec une nouvelle bande-annonce reprenant des éléments déjà connus.

Cela s'accompagne du lancement du site chinois du jeu mobile, qui propose des préinscriptions permettant d'obtenir une notification lorsque l'application sera disponible. Aucune date de sortie n'est officiellement communiquée pour autant.