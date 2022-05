Diablo Immortal : une sortie sur consoles ?

C'est ce jeudi que sortira Diablo Immortal, le prochain opus de la franchise à succès de Blizzard. Et si le titre sortait aussi sur consoles ?

Blizzard avait déjà étonné dans le mauvais sens en annonçant Diablo Immortal il y a quelques années en présentant un jeu mobile alors que tout le monde attendait Diablo IV, et la firme a de nouveau surpris en évoquant que le titre sortirait sur PC pour du cross plateforme.

Diablo Immortal sort ce jeudi 2 juin, et la communication autour du titre s'accélère. La récente annonce du support du jeu sur PC a bien évidemment entrainé quelques questions, notamment celle du portage du jeu sur consoles également.

On sait que le support des manettes de jeux sera de la partie, à la fois sur mobile et sur PC, mais alors pourquoi ne pas proposer directement le titre sur consoles ?

Rod Fergusson, directeur de la licence a précisé qu'un portage sur console demande du temps supplémentaire, et pas qu'un peu... Il précise ainsi que le support des manettes et le support des consoles sont deux choses bien distinctes et que s'il n'est pas exclu que Diablo Immortal se retrouve sur console, actuellement Blizzard n'a aucune ambition à ce niveau.

La prise en charge des manettes a été motivée par la nécessité de gagner de l'espace sur l'affichage des smartphones. Il sera bien possible de jouer sans manettes, mais les joueurs qui le souhaitent pourront également se poser et sortir un contrôleur de jeu selon leurs préférences. C'est la phase de bêta du jeu qui a permis de décider de la prise en charge des contrôleurs de jeu.

On sait que Microsoft a déjà partagé l'envie de porter un maximum de jeux et franchises sur un maximum de plateformes. La finalisation du rachat de Blizzard pourrait donc se traduire par le portage de Diablo Immortal sur consoles.