Diablo IV : l'arbre de compétences se dévoile

Luis Barriga, directeur de Blizzard a récemment dévoiler quelques détails concernant Diablo IV. Alors que le titre n'a pas encore de date de sortie connue, il est question d'un nouveau système de compétences et talents.

Un système qui prend la forme d'un arbre comme on peut le voir dans la capture d'écran ci-dessus, issue de la version Pré-Alpha du titre.

Le joueur devra donc visiblement faire des choix pour développer plusieurs branches de compétences au fil de sa montée en niveaux. On repère des compétences actives logées dans des icônes carrées, des améliorations dans des cercles ainsi que des effets passifs inscrits dans des losanges. Les effets passifs seront à répartir dans des effets se trouvant au niveau des racines. Pour l'heure rien n'est encore très clair, mais Blizzard assure que le système devrait encourager les joueurs à davantage réfléchir sur les axes de progression.

Des informations ont également été partagées concernant le système d'enchantements de la sorcière . Chaque compétence pourra être assignée comme compétence active classique ou comme un emplacement d'enchantement afin d'accéder à un pouvoir secondaire bonus. La barre de compétence devra donc prendre en compte le type d'emplacement pour débloquer certains effets et construire un build le plus efficace possible.

On apprend également que le système de Parangon sur lequel Blizzard a misé sous Diablo III pour le endgame ne sera pas forcément reconduit. Blizzard est conscient que ce système n'apportait pas la rejouabilité attendue ni suffisamment d'intéret chez les joueurs... Un système plus complexe est donc en développement et il faudra s'attendre à des défis bien plus coriaces que sous Diablo III.