Diablo IV : Blizzard donne des détails sur les objets

Blizzard vient de publier son quatrième rapport trimestriel de Diablo 4 et nous dévoile ainsi plus de détails sur les objets présents dans le jeu et leur fonctionnement.

Blizzard nous donne ainsi quelques nouvelles de Diablo 4, la suite très attendue de la franchise de Hack'n'slash mythique.

L'éditeur nous informe ainsi que le développement "progresse à un rythme soutenu" et que les équipes travaillent déjà à diverses refontes, dont celle des objets, qui s'annonce "prometteuse".

On apprend ainsi que les développeurs ont axés les objets selon "trois principes fondamentaux" : renforcer l'identité de chaque classe de personnage, permettre plus de personnalisation, et obtenir un système dont la profondeur se situe entre Diablo II et Diablo III avec la promesse "d'années de découvertes et des possibilités de configurations infinies".

Le maniement des armes devrait être particulièrement poussé : le moteur du jeu a été développé pour rendre les animations plus crédibles et impressionnantes. Chaque type d'arme disposera de sa propre caractéristique de vitesse d'attaque : de la plus rapide pour les armes légères aux plus lentes pour les armes lourdes et encombrantes.

La qualité des objets reprend les fondements de base de Diablo avec quelques variantes : blanc pour le commun, bleu pour les objets magiques, jaune pour les rares, oranges pour les légendaires. Plus la qualité d'un objet est importante, plus il bénéficie d'affixes jusqu'à 5 affixes standards pour les rares et 4 + 1 affixe légendaire pour les oranges.

Concernant les objets d'ensemble (vert), ils disparaissent au profit d'objets uniques dotés d'un skin particulier et d'affixes prédéfinis qui seront réservés à une classe spécifique.

Les statistiques des personnages seront révisées avec des bonus débloqués une fois certains paliers atteints dans chaque caractéristique (force, intelligence, dextérité, volonté).

Blizzard devrait dévoiler plus largement Diablo 4 au fil de sa Blizzconline qui se déroulera du 19 au 20 février prochain. Rappelons au passage que cette édition sera retransmise en ligne et accessible gratuitement dans son intégralité.