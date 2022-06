Diablo IV : les inscriptions à la béta sont lancées !

La sortie de Diablo IV approche à grands pas : depuis ce week-end, Blizzard a officiellement ouvert les préinscriptions à la Beta fermée du titre.

Rappelons que c'est en 2012 que sortait Diablo III puis en 2012 que son extension Reaper of souls devenait le dernier titre principal de la franchise. Depuis, on a bien vu la sortie de Diablo Immortal s'inviter sur mobile ou un remake de Diablo II, mais pour ce qui est de la franchise principale, cela fait plus de 8 ans que les fans sont en attente.

Depuis ce dimanche donc, il est possible de s'inscrire sur le site officiel du jeu pour être éventuellement sélectionné pour participer à la bêta du jeu. Pour l'occasion, le Battle.net et le site du titre ont été modifiés.

Et une chose a particulièrement changé au passage : il n'est désormais plus fait mention d'une sortie sur Xbox One ni PlayStation 4. On peut ainsi voir que le titre n'est plus attendu que sur PC, PS5 et Xbox Series.

On ne sait pas encore si cela implique un abandon du portage du titre sur les consoles d'ancienne génération, néanmoins ce n'est pas franchement bon signe non plus pour ces plateformes... Reste à savoir si Blizzard évoquera la situation lors de sa prochaine Blizzcon.