Dify : Opera se lance dans la technologie financière

Pour l'Europe et d'abord en Espagne, les utilisateurs d'Opera peuvent profiter d'un système de cashback lors d'achats en ligne et obtenir une carte de paiement virtuelle gratuite avec Dify.

Seulement en Espagne pour le moment et dans le cadre d'une version bêta, Opera introduit une solution de cashback (remise en argent) et paiement, avec également une application mobile autonome de portefeuille sur Android et iOS.

Baptisée Dify, cette solution permet d'exploiter le service de cashback pour des achats auprès de nombreux sites partenaires via le navigateur Opera, où un mode spécial de shopping protège par ailleurs les données pendant les achats en désactivant les extensions tierces.

Outre l'intégration du système de cashback, l'application Dify propose un compte courant et une carte virtuelle de débit gratuite fournie par Mastercard. Elle est compatible avec Google Pay.

" Les personnes qui utilisent la carte Dify pour effectuer des achats recevront une remise supplémentaire ", indique Opera qui prévoit ultérieurement d'autres services comme la gestion de l'épargne, des possibilités d'investissement et du cashback instantané.

L'annonce de Dify par Opera peut surprendre. Toutefois, Opera rappelle avoir racheté la start-up estonienne de services bancaires Pocosys et a investi dans Fjord Bank en vue d'une acquisition. Opera a en outre rejoint l'Emerging Payments Association EU.

Après l'Espagne, Opera ambitionne l'arrivée de Dify pour d'autres marchés en Europe où son navigateur revendique environ 50 millions d'utilisateurs actifs par mois (380 millions dans le monde).