Black Friday Digiarty : VideoProc Converter, le traitement vidéo tout en un à prix réduit !

Il existe de multiples formats pour stocker et éditer de la vidéo, selon que l'on cherche la qualité, une taille de fichiers réduite ou bien le meilleur compromis entre les deux.

Trouver le bon outil peut être compliqué et dépend de la capacité à gérer les codecs et à assurer une conversion des fichiers dans de bonnes conditions. Le logiciel VideoProc Converter de Digiarty se propose de réaliser tout cela grâce à son support de centaines de formats d'encodage et de décodage et à ses outils d'édition et de conversion à la chaîne.

L'une de ses forces tient à sa capacité à utiliser l'accélération matérielle GPU pour accélérer sensiblement le temps de traitement vidéo dont la qualité peut aller jusqu'à la 4K.

Que la vidéo vienne d'un smartphone (iPhone ou Android), d'une caméra d'action ou d'une autre source, le logiciel VideoProc Converter permet de changer de format, de compresser des vidéos en conservant une bonne qualité ou d'en extraire la piste audio.

Ses outils d'édition permettront par ailleurs de réaliser des montages en coupant des séquences, en les recadrant, en ajoutant des sous-titres ou bien des filtres, sans oublier la capacité à passer du mode portrait au mode paysage et inversement.

Il est également possible d'améliorer la qualité par effet de stabilisation logicielle ou de supprimer l'effet fisheye d'une action cam, ainsi que de régler finement la synchronisation audio / vidéo et de la personnaliser (filigrane, texte, logo...).

L'application sait aussi récupérer des contenus audio et vidéo de multiples plates-formes en ligne ou enregistrer des flux en direct. Et cela fonctionne aussi pour enregistrer l'écran d'un PC ou d'un smartphone.

VideoProc Converter de Digiarty est donc un outil d'édition vidéo / enregistrement multi-sources très puissant pouvant fonctionner sur Windows 7 à 11 comme macOS X à partir de Snow Leopard.

Pour le Black Friday, vous trouverez le logiciel VideoProc Converter de Digiarty à -65% soit seulement 25,95 € ! Pour en profiter et obtenir une licence à vie, il suffit d'entrer le code BF-SP lors de la commande. L'offre est valable toute la semaine du Black Friday.



Quels sont les avantages dont vous bénéficierez après l'achat ?

Mise à niveau gratuite à vie vers la nouvelle version pour profiter gratuitement de toutes les améliorations et nouvelles fonctionnalités (plusieurs mises à jour majeures par an).

Assistance technique gratuite et premium à vie

Achetez pendant le Black Friday, vous recevrez un cadeau mystère de Digiarty le 2 décembre (le cadeau mystère peut être un iPad, une carte cadeau Amazon, un logiciel sous licence complète, etc.).

