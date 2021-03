L'équivalent français de digital, c'est... numérique !

Même pour le gouvernement et les ministres, c'est le digital à tout-va. Oui mais digital, c'est pour les doigts en bon français.

Dans le Journal officiel de ce jour, un avis de la commission d'enrichissement de la langue française porte sur le vocabulaire de l'informatique et des télécommunications, et fait en quelque sorte ce rappel de bon aloi.

Pour le terme anglais digital, l'équivalent français est bel et bien numérique avec pour définition " l'ensemble des disciplines scientifiques et techniques, des activités économiques et des pratiques sociétales fondées sur le traitement de données numériques. "

La recommandation ne s'adresse donc pas uniquement au seul domaine évident de l'électronique, mais va bien plus loin et concerne le numérique en tant que nom masculin. C'est sans doute un peu tard et d'ores et déjà peine perdue compte tenu de l'usage actuel.

Rappelons que lorsque des termes issus du dispositif d'enrichissement de la langue française sont publiés au Journal officiel de la République, ils sont alors d'un usage obligatoire dans les administrations et les établissements de l'État. À voir…

D'autres nouvelles recommandations portent sur objet personnel connecté pour wearable device, porte dérobée pour backdoor, vulnérabilité ou faille non corrigée pour zero-day.