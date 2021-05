Disney : un Baby Groot robot bientôt disponible ?

Disney travaille d'arrache pieds pour développer des robots à l'image de ses personnages emblématiques qui puissent se déplacer et interagir avec les enfants.

Après les peluches et les figurines des héros Disney, le projet Kiwi souhaite donner une toute nouvelle lignée de produits. Le géant développe en effet des robots à l'effigie de ses personnages, qui pourront se déplacer tout seuls ! Des robots qui feront donc le bonheur des enfants.

Le projet Kiwi vise à réaliser le premier prototype, à savoir Baby Groot ! Le projet a aujourd'hui trois ans, et les jambes et le corps du robot sont déjà conçus. Tout comme les bras qui sont fonctionnels et la tête qui cherche à reproduire les mimiques du visage. Le résultat est impressionnant pour une première, le robot dispose tout de même de 45 min d'autonomie.

Il faudra tout de même attendre encore longtemps avant de voir ces robots dans les parcs ou ailleurs. Il y a encore beaucoup à faire avant que le projet Kiwi ne sorte de la phase de test. En ligne de mire, la réaction du robot face aux événements imprévus qui pourraient survenir en présence des enfants.

