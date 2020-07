Disney dévoile son impressionant module de Deepfake en vidéo

Le DeepFake est tendance depuis l'année dernière et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant... De plus en plus utilisées pour multiplier les fauses informations ou même organiser des arnaques, ces technologies sont désormais légion et à la portée de tous...

Disney vient de présenter ses avancées dans le domaine avec une vidéo assez impressionnante. On part d'une vidéo banale, puis on applique un module doté d'un algorithme qui permet d'adapter des visages différents par dessus l'image originale, tout en modulant les diverses formes et morphologies du sujet initial pour proposer des rendus réalistes.

L'algorithme vise à respecter les conditions de luminosité, d'éclairage, les contrastes et stabilise le tout pour fluidifier les mouvements et donner un rendu à même de nous duper.

Grâce à son système, Disney indique pouvoir proposer des images en haute résolution avec des Deepfake en 1024x1024, bien supérieurs aux autres modules disponibles actuellement, limités à du 256x256 pixels. Par ailleurs, le module se montre assez peu gourmant compte tenu des prestations proposées puisqu'il tourne avec une station dotée un processeur i7-6700K et une GeForce 1080Ti.

