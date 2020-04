Disney+ : les meilleurs films et séries à regarder sur la plateforme

La nouvelle plateforme de SVOD de Disney est disponible en France depuis le 7 avril 2020 après deux semaines de retard, et depuis son arrivée elle est déjà très populaire en France avec déjà plus de 2 millions d'abonnés quelques jours seulement après son lancement.

Malgré un catalogue pour l'instant assez restreint, vous pourrez tout de même retrouver des nouveautés, des classiques des années 90, mais aussi tous vos films et séries préférés des années 2000. Mais ce n'est pas tout, Disney a également rempli son catalogue avec des classiques de Pixar, Marvel et même National Geographic. Vous pourrez également retrouver toute la collection Star Wars.

Avec le nombre de programmes qui va de plus en plus augmenter et la différence de genre d'un film à l'autre, nous vous avons préparé une liste non exhaustive de nos films et séries préférés sur Disney +.

Commençons avec les meilleures séries du moment sur Disney+ :

The Mandalorian qui est la toute première série dérivée de Star Wars aussi réaliste. La série se passe 25 ans avant le classique "Le Réveil de La Force" et nous pourrons découvrir le fameux Bébé Yoda.





qui est la toute première série dérivée de Star Wars aussi réaliste. La série se passe 25 ans avant le classique "Le Réveil de La Force" et nous pourrons découvrir le fameux Bébé Yoda. Les Simpsons , un classique à (re)regarder, c'est l'occasion de reprendre le dessin animé depuis le début pour remarquer l'évolution de cette série culte. Un parfait passe-temps pendant le confinement avec 30 saisons et 600 épisodes.





, un classique à (re)regarder, c'est l'occasion de reprendre le dessin animé depuis le début pour remarquer l'évolution de cette série culte. Un parfait passe-temps pendant le confinement avec 30 saisons et 600 épisodes. Le monde selon Jeff Goldblum vous permet de découvrir à travers les yeux de l'acteur des objets qui paraissent banals aux premiers abords, mais qui sont au final bien plus intéressants qu'on ne le pense.





vous permet de découvrir à travers les yeux de l'acteur des objets qui paraissent banals aux premiers abords, mais qui sont au final bien plus intéressants qu'on ne le pense. High School Musical : La comédie musicale , la série qui provient du célèbre film qui porte le même nom. Elle prend la forme d'un documentaire parodique qui suit une nouvelle génération d'étudiants au lycée East High.





, la série qui provient du célèbre film qui porte le même nom. Elle prend la forme d'un documentaire parodique qui suit une nouvelle génération d'étudiants au lycée East High. La bande à Picsou pour repartir en enfance avec sa version originale de 1987, mais aussi le reboot qui a été réalisé en 2017. Retrouvez Donald Duck avec Riri, Fifi et Loulou pour des aventures toujours plus décalées.



Passons aux films les plus attendus et appréciés de la plateforme :

La Saga Star Wars , nous ne pouvions pas en citer qu'un seul. La plateforme Disney+ propose les 7 premiers épisodes et ce n'est pas pour nous déplaire, alors qui est partant pour un week-end spécial Star Wars ?





, nous ne pouvions pas en citer qu'un seul. La plateforme Disney+ propose les 7 premiers épisodes et ce n'est pas pour nous déplaire, alors qui est partant pour un week-end spécial Star Wars ? Le Roi Lion en version live action pour regarder un classique avec un peu plus de réalisme. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir le Roi Lion au cinéma, Disney a pensé à vous en mettant à disposition ce chef d'oeuvre. Dans le même genre, vous pourrez découvrir le live action de la Belle et le Clochard .





pour regarder un classique avec un peu plus de réalisme. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir le Roi Lion au cinéma, Disney a pensé à vous en mettant à disposition ce chef d'oeuvre. Dans le même genre, vous pourrez découvrir le live action de la . Avengers de Marvel, malheureusement vous ne pourrez pas retrouver l'intégralité des Marvels et le dernier Avengers n'est pas non plus disponible, mais en attendant de pouvoir les revoir, le premier épisode de la saga est un bon début.





de Marvel, malheureusement vous ne pourrez pas retrouver l'intégralité des Marvels et le dernier Avengers n'est pas non plus disponible, mais en attendant de pouvoir les revoir, le premier épisode de la saga est un bon début. Qui veut la peau de Roger Rabbit, un film culte dont on ne se lasse pas pour un bon moment détente. Un bon exemple d'un film de 1988 qui a su perdurer après toutes ces années.





Pour rappel, vous pouvez vous abonnez sur la plateforme de streaming Disney + sur le site officiel ou mieux encore démarrer gratuitement votre offre d'essai de 7 jours.