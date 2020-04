Disney+ : vers une nouvelle série Star Wars au casting 100% féminin

Le rachat de la franchise Star Wars par Disney impliquait déjà de voir le groupe user et abuser de sa popularité pour produire une foule de contenus... Et le succès de The Mandalorian a conforté la plateforme Disney+ de miser davantage sur les séries.

Après une nouvelle trilogie au cinéma qui n'a pas réconcilié les fans de la première heure, Disney cherche ainsi à exploiter la franchise Star Wars de façon plus intelligente... Et les séries semblent être le format le plus rentable et le plus porteur actuellement.

Non seulement les séries permettent de vendre des accès aux services de SVOD, mais elles sont également bien plus simples à développer que les longs métrages. La production adopte un rythme plus soutenu, les investissements sont moins importants et surtout : il est possible de réagir rapidement en fonction des retours du public.

Pour toucher encore plus de public, cette fois Disney + va donc créer une nouvelle série autour de Star Wars, mais en misant sur un public uniquement féminin. C'est Leslye Headland, à qui l'on doit Poupées Russes sur Netflix, qui sera aux commandes. La série n'a pas encore de nom et elle devrait arriver après le lancement d'une autre série autour de Star Wars avec Ewan Mcgregor centrée sur le personnage d'Obi-Wan Kenobi.

