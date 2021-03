Disney+: Black Widow sera disponible pour la première !

Vous avez hâte de voir le prochain film de Marvel, Black Widow? Si c'est le cas, vous avez sûrement entendu dire que le film sortira dans les salles de cinéma en juillet prochain, mais si ces dernières ne seront toujours pas ouvertes à cause de la pandémie de covid, sachez qu'il sera également disponible pour la première sur la plateforme Disney+ au même moment de sa sortie en salle, c'est à dire le 9 juillet.

Cependant, pour ceux qui souhaitent le regarder sur Disney+, il faudra payer pour l’Acces Premier à 30 $ de plus. Il sera ultérieurement disponible gratuitement pour tous les abonnés Disney +, mais il faudra alors patienter plusieurs mois, le temps qu’il ne soit plus disponible dans les salles.

La solution à 30 $ n’est rentable que dans le cas ou vous disposez d’une famille nombreuse, en comparaison du prix des places au cinéma. Pour regarder le film seul, il est préférable d’aller se payer sa place directement dans un cinéma. Encore faut-il qu’ils soient ouverts...

Disney a déjà utilisé cette méthode pour certains de ses films, comme avec Mulan et Raya et le dernier dragon. Bien qu’en France les choses se soient passées différemment, il sera toujours possible de profiter de ces offres par le biais d’un VPN.

Si vous n’êtes toujours pas abonnés à Disney+, vous pouvez le faire sur le site officiel, à partir de 8,99 €/mois.