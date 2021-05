Disney+ : le casting de la série française Week-End Family dévoilé

Le tournage de Week-end Family a débuté, et la plateforme de streaming Disney+ en profite pour dévoiler le casting d’une des premières séries françaises produites par Disney+ Original. Il faudra attendre 2022 pour trouver la série disponible sur la plateforme.

WEEK-END FAMILY est une comédie familiale réalisée par Pierre-François Martin-Laval et Sophie Reine. On trouvera Eric Judor dans le rôle de Fred, le père de famille qui va devoir s’occuper de Clara 15 ans (Liona Bordonaro), Victoire 12 ans (Midie Dreyfus) et Romy 9 ans (Roxane Barrazuol) dont il a la garde seulement le week-end.

Les mères de ses filles seront jouées par Annelise Hesme dans le rôle de Laurence, on trouvera également Marie-Ange (Jeanne Bournaud) et Helena (Annabel Lopez). Une scène posée dans une famille plus que recomposée qui laisse beaucoup de place pour des scénarios en tout genre.

Disney+ est la plateforme de streaming de référence pour les films et les contenus des marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, mais aussi de Star. Il est rare de voir des réalisations françaises s’implanter sur la plateforme, mais Week-End Family a su convaincre. Il ne reste plus qu’à patienter pour voir ce que la série peut nous proposer.

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à Disney+ à partir de 8,99 € par mois sur le site officiel.