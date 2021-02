Disney+ : c’est le dernier jour pour payer moins cher l’abonnement annuel !

Comme vous le savez, Disney+ va améliorer son contenu grâce à un nouveau catalogue, Star, qui va proposer de nombreuses séries et films plus tournés vers les adultes. Cependant, cette nouvelle arrivée provoque une augmentation de tarif de 2 € par mois à partir du 23 février 2021.

Le service de streaming Disney+ va accueillir, dès demain, leur nouvelle marque Star dont nous avons déjà présenté les séries et films qui seront disponibles dès la sortie. Ce nouveau catalogue viendra proposer de nouveaux contenus qui sont destinés à un public plus adulte et qui viendra compléter l'offre de Disney+ au côté de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Avec l'arrivée de toutes ces nouveautés, Disney + a prévu de réviser ses tarifs à la hausse afin de répondre à ses besoins d'investissement dans la création de contenus et l'acquisition de nouvelles franchises. En effet, à partir du 23 février 2021, il faudra donc débourser 8,99€ par mois, au lieu de 6,99 € par mois pour profiter du service, soit une augmentation de 24 euros sur l'année.

Cependant, il existe une solution pour éviter de voir le prix de l'abonnement augmenter. Si vous basculez aujourd'hui votre abonnement mensuel en paiement annuel, Disney+ vous proposera l'offre à 69,99€ par an avec paiement unique, et vous aurez donc le bon prix jusqu'en 2022. Il est à noter qu'il s'agit du dernier jour pour profiter de cette astuce, donc n'hésitez plus si vous souhaitez profiter de Disney+ !

Vous pourrez donc vous offrir les services de Disney+ pour la dernière fois au prix de 69,99 € en choisissant l'abonnement annuel, et donc économiser pas moins de 20 € !