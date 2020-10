Disney+ : la nouvelle série L’Étoffe des héros enfin disponible

La nouvelle série L’Étoffe des héros est enfin disponible sur la plateforme Disney+. Une série basée sur le livre de Tom Wolfe dans lequel on retrouve des pilotes d’essais nommés astronautes pour le Mercury Project, le premier programme de vols spatiaux habités des États-Unis.

Tom Wolfe s'est longtemps intéressé au programme spatial américain depuis Apollo 17, qui n’est autre que la dernière mission lunaire de la NASA. Il lui a ensuite fallu passer 7 ans à écrire L’Étoffe des héros. Chaque détail a été pensé pour faire ressentir la motivation et l'éthique de ces premiers astronautes. The Right Stuff, son titre anglais, a remporté des éloges de la critique ainsi que le National Book Award for Nonfiction.

Les deux premiers épisodes de L’Étoffe des héros sont déjà disponibles sur la plateforme Disney+, il ne nous reste plus qu’à profiter du spectacle !

Rappelons que vous pouvez vous abonner à l'offre de streaming Disney+ sur le site officiel pour 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.