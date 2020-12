Disney+ : le film d'animation Pixar Soul disponible à l'occasion de Noël

Disney vient de l'annoncer, un nouveau film Pixar Soul va sortir, et cela en exclusivité pour Noël. Ce film a été produit et imaginé par les créateurs de Vice-versa, Là-haut, et Coco, et vous retrouverez leurs petites touches personnelles dans cette animation très attendrissante.

Soul raconte la vie d'un professeur de musique, Joe Gardner, qui vit à New York, la ville où tout est possible. Malheureusement, après avoir décroché le boulot de ses rêves, Joe a un accident qui le fait passer de l'autre côté, c'est alors qu'il découvre le monde d'après, aussi appelé le " Grand Avant ". Il s'agit d'un endroit où toutes les âmes se retrouvent avant de se rendre sur Terre pour la première fois, ou pour la centième fois. Là-bas, il va rencontrer "22" une petite âme bien particulière, qui va venir perturber son aventure.

Sans plus attendre, je vous laisse découvrir la bande-annonce officielle de Soul :

Soul était déjà prévu depuis un moment par Disney mais, à cause de la crise sanitaire, la date de sortie a du être repoussée et ce n'est pas plus mal, car cela permet un bon moment en famille de plus à prévoir pendant les fêtes.

Vous pourrez donc profiter de ce film d'animation Pixar dès ce 25 décembre 2020 en vous abonnant à Disney+ pour 6,99 € par mois ou 69,99 € pour un an !