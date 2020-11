Disney+ dévoile la bande-annonce de Lego Star Wars : Joyeuses Fêtes

C’est ainsi que l’on retrouvera Rey, Finn, Poe, Chewie et Rose pour célébrer le « Jour de la Vie ». L’intrigue devrait se dérouler juste après les événements de Star Wars : l’Ascension de Skywalker. On retrouvera Rey aspirée dans une faille temporelle pour retrouver les célèbres Luke Skywalker, Dark Vador, Yoda, Obi-Wan qui seront bien évidemment présents. Pour les voix, ce seront Billy Dee Williams , Kelly Marie Tran et Anthony Daniels qui seront aux commandes avec de nombreux autres.

On attend avec impatience ce nouveau LEGO Star Wars : Joyeuses Fêtes, un film réalisé par Ken Cunningham. Le film sera le premier à être diffusé exclusivement sur Disney+. De quoi ravir toujours plus les abonnés qui ne demandent que du nouveau contenu à consommer.

