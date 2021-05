Disney+ : Luca, le dernier film des studios Pixar en exclusivité sur la plateforme de streaming

Le nouveau long-métrage Luca racontera les aventures du héros du même nom et d’Alberto, deux monstres marins ayant pris la forme d'enfants une fois la terre regagnée. Ils devront cacher leur secret tout en se faisant de nouveaux amis. Cette aventure ne s’annonce pas de tout repos au cœur d’un petit village méditerranéen.

C’est le réalisateur Enrico Casarosa qui est à la manœuvre. Les images des deux premières bandes-annonces laissent entrevoir un village coloré plein de vie qui nous rappelle l’Italie. Une ambiance de vacances qui suscite beaucoup d’intérêt. En plus de Luca, Disney a également annoncé la sortie des 101 Dalmatiens le 28 mai et du nouveau Marvel Black Widow le 9 juillet. En France, ces deux films sont toujours programmés au cinéma respectivement le 26 mai et le 7 juillet.

