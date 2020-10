Disney+ : la bande-annonce de la nouvelle série Marvel 616 dévoilée

La première bande-annonce officielle de la série Marvel 616 est sortie et nous permet d’en apprendre plus à son sujet. La série cherche à dévoiler tout le travail et tout l’univers qui s’est développé autour de la franchise Marvel. Dessinateurs, scénaristes, fans, et cosplayeurs, tout sera dévoilé et expliqué sur ces activités que l’on ne voit pas à l'écran dans une salle de cinéma. Une excellente nouvelle pour tous les fans de cet univers.

La plateforme Disney+ a décidé de créer une série qui fait entrer le spectateur dans les coulisses avec Marvel 616. Découvrez les secrets et les faits peu connus du grand public qui ont amené cet univers à se développer.

Pour ajouter une expérience hors norme, chacun des huit épisodes de cette série sera mis en scène par un réalisateur différent. On retrouvera donc Paul Scheer ou encore Gilian Jacobs dans ce rôle avec un épisode à chaque fois, permettant de découvrir l’univers Marvel sous un nouvel angle à chaque épisode.

Rappelons que vous pouvez vous abonner à l'offre de streaming Disney+ sur le site officiel pour 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.