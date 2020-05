Disney+ : déjà 54,5 millions d'abonnés pour le service de streaming vidéo

La crise sanitaire actuelle a fortement impacté certains grands groupes qui paraissaient pourtant intouchables. En effet, suite à la fermeture des salles de cinéma et des parcs, le groupe Disney est directement impacté par la crise sanitaire. Un impact estimé pour le moment à 1,4 milliard de dollars selon les dirigeants du groupe. Cela n'a pas fait peur à Disney+ qui, en un trimestre, a recruté 7 millions de nouveaux abonnés. Et ce, avant le lancement de la plateforme dans les principaux pays européens et au tout début du confinement. En quelques jours, Disney+ a fait une envolée de plus de 20 millions de nouveaux abonnés pour atterrir à 54,5 millions d'abonnés. Une explosion spectaculaire portée par la situation actuelle qui permet d’apporter de bonnes nouvelles chez Disney en ces temps incertains.

En ce qui concerne les revenus par abonnement, Disney+ se positionne sur le bas de l'échelle avec 5,63 dollars par abonné. Bien que Disney ne puisse pas changer de modèle économique en si peu de temps, ce lancement permet de sauver quelque peu l’économie Disney. La plateforme de streaming a encore du chemin à parcourir avant d'être un pilier incontournable pour le groupe. Les parcs d’attractions et les publicités sur les chaînes étant les fondements des bénéfices engendrés par Disney, il en faudra beaucoup plus pour revenir sur une situation stable. Avec ses 4,1 milliards de dollars de recettes fin mars, le streaming représente 23 % des revenus du groupe, mais ne génère malheureusement que des pertes pour le moment et ne permet pas à Disney de remonter la pente. Un succès donc, mais pas assez pour couvrir les pertes astronomiques du groupe.

