Disney+ : le dernier trailer de Mulan dévoilé

C’est une occasion de découvrir un nouveau titre “transformé” de dessins animés à une version plus réaliste. Le film met en scène Yifei Liu dans le rôle de Mulan et est dirigé par Niki Caro. La vidéo ne nous en dit malgré tout pas beaucoup sur la suite même si les fans savent déjà tout et c’est tant mieux, on retrouvera essentiellement des mouvements impressionnants de l’héroïne.

Mulan, c’est l’aventure d’une jeune fille qui vit au coeur d’un village chinois et qui décide de s’engager dans l’armée à la place de son père pour faire face à l’invasion des Huns. Mulan va alors devenir une redoutable guerrière tout en cachant sa véritable identité aux autres soldats.

L’annonce de la sortie de Mulan directement sur la plateforme fait polémique, de nombreuses personnes dénoncent le fait que cette sortie “anticipée” rend impossible l’exploitation en salle du film, alors que les cinémas souffrent énormément de la situation.

A partir du 4 septembre 2020, vous pourrez regarder Mulan en accès anticipé au tarif de 29,90 $, avant qu'il ne soit disponible ultérieurement (pas de date d'indiquée) à tous les autres utilisateurs de Disney+.

Rappelons que vous pouvez vous abonner à l'offre de streaming Disney+ sur le site officiel pour 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.